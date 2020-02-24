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Osman Çeviksoy’un romanı Milli Eğitim’in “proje kitabı”

Osman Çeviksoy’un “Bebiha” isimli romanı, Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Başkent Okur Türkiye Okur” projesinin kitabı olarak seçildi. Kitapla ilgili olarak, Hacı Ömer Tarman Lisesi’nin hazırladığı program çerçevesinde, 27 Şubat Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonunda sunum yapılacak.

Osman Çeviksoy’un romanı Milli Eğitim’in “proje kitabı”

Osman Çeviksoy’un “Bebiha” isimli romanı, Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Başkent Okur Türkiye Okur” projesinin kitabı olarak seçildi. Kitapla ilgili olarak, Hacı Ömer Tarman Lisesi’nin hazırladığı program çerçevesinde, 27 Şubat Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonunda sunum yapılacak.

24 Şubat 2020 Pazartesi 21:30
Osman Çeviksoy’un romanı Milli Eğitim’in “proje kitabı”

Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi, proje kapsamında sunum yapacağı “Bebiha” romanının yazarı Osman Çeviksoy ile buluştu. Toplantıya, Okul Müdürü Fatih Aşkın, Müdür Yardımcısı Duygu Özer Kızmaz, proje yürütücü öğretmenleri Meltem Koçak, Rahime Ordu, Görsel Sanatlar Öğretmeni Başak Tuğba Kayıkçı, Müzik Öğretmeni Atiye Işıksal, projeyi yürüten okul öğrencileri katıldı.

Öğretmen ve öğrenciler, Z Kütüphane’de Çorumlu yazar Osman Çeviksoy’la kısa bir söyleşi yaparlarken, Çeviksoy da öğretmen ve öğrencilere kitabını imzaladı.

Yazar Osman Çeviksoy, 5 Mart 2020 Perşembe günü de, ATO Congresium’da düzenlenecek Kitap Fuarı’nda okurlarına kitaplarını imzalayacak. Ankara, İstanbul, Malatya, Kayseri, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Bursa gibi kentlerde kitap imza günlerine katılan Çeviksoy, kendi ili Çorum’da da kitaplarını imzalama ve okuduğu okullarda öğrencilerle söyleşi yapma imkânı bulma umudunu taşıdığını söyledi.

(Haber Merkezi)

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