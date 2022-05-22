Osman Çeviksoy Muğla’da
Yazar hemşerimiz Osman Çeviksoy, Muğla Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Okur Gezer Projesi yazar – öğrenci buluşmaları kapsamında Muğla’ya davet edildi. Çeviksoy, bugünden başlayarak üç gün boyunca ilk, orta lise öğrencileriyle ve çeşitli okullarda görev yapan öğretmenlerle söyleşiler yapacak.
Güncel 22.05.2022, 18:52
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Çeviksoy, bugün Menteşe Borsa İstanbul İlkokulu ve Ortaokulu kütüphane ziyaretini gerçekleştirecek, kendisiyle ilgili “hatıra fidanı” dikimi törenine katılacak, ilkokul öğrencileriyle bir söyleşinin ardından, şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını yine öğrencilerle gezecek. Güzide mekânlardan Yağcılar Hanı’nda sergilenecek “Sevgiden Ötesi Var” kitabıyla ilgili okuma etkinliğine katılacak.
Osman Çeviksoy’un ziyaret ve söyleşileri yarın ve 25 Mayıs Çarşamba günü de devam edecek. (Haber Merkezi)
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