Osman Çeviksoy Muğla’da

Çeviksoy, bugün Menteşe Borsa İstanbul İlkokulu ve Ortaokulu kütüphane ziyaretini gerçekleştirecek, kendisiyle ilgili “hatıra fidanı” dikimi törenine katılacak, ilkokul öğrencileriyle bir söyleşinin ardından, şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını yine öğrencilerle gezecek. Güzide mekânlardan Yağcılar Hanı’nda sergilenecek “Sevgiden Ötesi Var” kitabıyla ilgili okuma etkinliğine katılacak.

Osman Çeviksoy’un ziyaret ve söyleşileri yarın ve 25 Mayıs Çarşamba günü de devam edecek. (Haber Merkezi)

