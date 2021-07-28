Osman Bolluk, yeniden BİK Çorum Şube Müdürü

Basın İlan Kurumu Çorum Şube Müdürü Abdullah Güler, daha önce memur olarak çalıştığı memleketi Denizli’ye Şube Müdürü oldu.

BİK Çorum Şube Müdürlüğü’ne ise, 2013 yılından 2019 yılına kadar BİK Çorum Şube Müdürlüğü görevini sürdürmüş olan Şanlıurfa Şube Müdürü Osman Bolluk yeniden atandı.

Telefonla görüştüğümüz Osman Bolluk, Çorum’u “memleket” olarak gördüğünü belirterek, “Memleketime dönecek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Denizli’ye atanan Abdullah Güler ise, basın mensuplarına hitaben bir veda mesajı yayınladı.

BİK’in yeni Denizli Şube Müdürü Güler’in mesajı şöyle:

“Değerli dostlarım, çok kıymetli çalışma arkadaşlarım

Genel Müdürlüğümüzün takdir ve tensipleriyle, bundan sonraki görevime Basın İlan Kurumu Denizli Şube Müdürü olarak devam edeceğim. Bu görevi bizlere tevdi eden Genel Müdürümüz Sayın Rıdvan Duran Beye ve Yönetim Kurulu Üyelerimize saygılarımla teşekkürlerimi sunuyorum.

Rabbim mahcup etmesin.

Kurucu Şube Müdürü olarak görev aldığım Çorum’da çalışma imkânı bulduğum zaman dilimi içesinde tanıma imkânımın olduğu birçok büyüğüm, arkadaşım, dostum oldu hamdolsun.

Öncelikle bilgi birikimi ve tecrübesi açısından çok önemli bir değer olan Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Şevket Erzen Beyi tanımaktan onur duymaktayım.

Ve siz değerli dostlarım, arkadaşlarım,

Sizlerle geride bıraktığımız iz ve güzel anıların bir hoş seda olarak kalmasını temenni ederim.

Burada çalıştığımız süre zarfında ‘Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olandır’ düsturunu kendimize şiar edindik ve artı bir değer ortaya koyabilmek için mücadele ettik. Böyle güzel düşüncelerle ve dostluklarla buradan ayrılıyor olmaktan müteşekkirim. Sizlere buradan veda ederken hepinizden hakkınızı helal etmenizi diler, sevgi ve saygılarımı sunarım.” (Haber Merkezi)

