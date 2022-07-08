Osman Bolluk da bayramı kutladı 

Basın İlan Kurumu (BİK) Çorum Şube Müdürü Osman Bolluk, Kurban Bayramı'nı kutladı.

“Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, nice sağlıklı ve huzurlu günler dileriz” diyen Basın İlan Kurumu Çorum Şube Müdürü Osman Bolluk, tüm Çorum halkının da bayramını kutladığını ifade etti.

(Haber Merkezi)

