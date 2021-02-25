Osman Bilgin vefat etti

Yaklaşık 2 ay önce yeni tip koronavirüs salgınına yakalanan eski muhtar Osman Bilgin’in, tedavi ve karantina sürecinin ardından yapılan testleri yeniden pozitif çıktı. Ardından da ciğerlerinden rahatsızlanan Osman Bilgin, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisini sürdürüyordu. Osman Bilgin önceki gece saat 23.50 sıralarında hayatını kaybetti.

AK Parti eski yöneticilerinden olan eski muhtar Osman Bilgin’in cenazesi doğum yeri olan Güney Köyü’nde kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

