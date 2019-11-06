Oscar ödüllü yönetmen Çorum’da film çekecek

Filmlerin senaryosunu kendisi Çorumlu olan Kadriye Tosun’un yazdığını belirten Filik, “Mezarlıktaki Kız” ismini taşıyan ilk filmin görüntü yönetmenliğini Bülent Terzioğlu, yönetmenliğini Canan Yılmaz’ın yapacağını filmde ise Elif Çapkın, Beyazıt Danyel İnal, Seda Keskol, Kahraman Tayfur, Levent İnal, Ahmet Talay, Mithat arı, Rendal Yazıcı, Murat Akuş, Gülşen Sezek, Yaşar Alptekin, Hayriye Yılmaz ve Yaşar Yılmaz’ın rol alacağını belirtti. Filmde üniversite öğrencisi bir genç kızın annesinin ölümünün ardından bu ölümden sorumlu tuttuğu kişilerden intikam alma sürecinin işleneceğini anlatan Mustafa Nebi Filik, filmin 25 Kasım 29 Aralık tarihleri arasında çekileceğini ve filmin bütçesinin 900 bin lira olduğunu dile getirdi.

İkinci filmin ise görüntü efektlerinin bol olduğu bir film olacağını belirten Filik, Anitta ve Hattuşa isimli filmin senaristliğini de yine Kadriye Tosun’un yaptığını ifade etti. Filmde bir aşk konusunun işleneceğini söyleyen Mustafa Nebi Filik, Holywood’da görüntü yönetmenliğinde adı çok iyi bilinen ve bu alanda Oscar ödülü bulunan Metin Güngör’ün filmin hem yönetmenliğini hem de görüntü yönetmenliğini üstleneceğini anlattı. Filmin görsel efekt bakımından zengin olacağını anlatan Filik, filmin beğeni görmesi durumunda dizi haline getirilebileceğini ve Mayıs ya da Haziran ayı gibi çekimlerine başlanması planlanan filmin bütçesinin 8 milyon 680 bin lira olduğunu vurguladı. Filik filmde oynayacak figüranların da Çorum’dan seçileceğini ifade ederek, filmde 7 bin kişiye istihdam sağlanacağını kaydetti. (Erkan BAYATLI)