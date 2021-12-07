OSB’lerdeki ciroda, Ahlatcı’yı Tofaş ve Oyak Renault izliyor

Türkiye’de ilk defa yapılan “OSBÜK-OSB Yıldızları Araştırması”nın sonuçlarını açıklayan Kütükcü, araştırmanın gönüllülük ve beyan esaslı bir çalışma olduğunu ifade ederek, araştırma ile Türkiye’de organize sanayi bölgelerinde en fazla ihracat yapan, en fazla yurtiçi ciro yapan, vergi öncesi en fazla kâr yapan, en fazla istihdam yapan, en fazla kadın istihdam eden ilk 100 firmanın belirlendiğini, yatırım, AR-GE harcaması, en fazla patent ve tescil sahibi, dijitalleşmeye en fazla harcama yapan 50’şer firmanın da tespit edildiğini bildirdi.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB’lerde faaliyet gösteren ilk 100 firmanın yurt içi ciro toplamının 147,5 milyar liraya ulaştığını da belirterek, “Çorum OSB’de yer alan Ahlatcı Metal firması yurt içi ciroda birinci sırada yer alırken, onu Demirtaş OSB’de yer alan Tofaş ve Bursa OSB’de bulunan Oyak Renault takip etti.” açıklamasını yaptı. (İHA)

