OSB’lerde yerinde aşı uygulaması başlatılıyor

Bakan Koca, aşılama çalışmalarında yeni bir uygulamaya başlanacağını açıkladı. Buna göre yerinde aşı uygulamasıyla organize sanayi bölgelerinde mobil ekipler tarafından vatandaşlar aşılanacak.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Fahrettin Koca, “Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türkiye'de virüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama uygulamasında toplam doz sayısı 36 milyonu aştı. İki doz uygulananların sayısı 15 milyona yaklaştı.

(Haber Merkezi)

