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OSB’deki firmalara ziyaret

Bir dizi ziyaret ve inceleme amacıyla ilimize gelen Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Müsteşar Askhat Dautov ve Yatırım Müsteşarı Nuriddin Amankul, Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan firmaları ziyaret etti.

OSB’deki firmalara ziyaret

Bir dizi ziyaret ve inceleme amacıyla ilimize gelen Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Müsteşar Askhat Dautov ve Yatırım Müsteşarı Nuriddin Amankul, Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan firmaları ziyaret etti.

04 Ekim 2019 Cuma 21:50
OSB’deki firmalara ziyaret

İlk olarak Güven Yem firmasını ziyaret eden heyet, işletme sahibi Orhan Coşkun tarafından karşılandı.

1988 yılında 17 bin metrekare arazi üzerine kurulan Güven Yem’in aile şirketi olduğunu belirten Coşkun, günlük yaklaşık 10 bin ton yem ürettiklerini ifade etti.
Sonrasında Uğur Makina’ya geçen heyete Uğur Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Barlık, firma hakkında bilgi verdi.

Uğur Makina olarak Türkiye’nin en büyükleri arasında yer aldığını belirten Uğur Barlık, makine sanayiinde dünya ile rekabet ettiklerini söyledi.

Heyetin bir sonraki durağı Karadayı Makina oldu. Kuzey Gücü Şirketler grubunun Kazakistan’a yapmayı planladığı tuğla fabrikasını üretecek olan Karadayı Makina sahibi Bülent Karadayı, Kazakistan heyetine fabrikayı gezdirdi ve Kuzey Gücü’ne yapacakları tuğla fabrikası makinaları ve neler ürettiklerini, neleri üretmek istedikleri hakkında slayt gösterimi ile anlattı.
Ziyaretlerde Çorum OSB’deki işletmelerin üretimine ve iş hacmine hayran kalan Büyükelçi Abzal Saparbekuly, Çorumlu sanayicileri Kazakistan’a yatırım yapmaya davet etti.

(Haber Merkezi)

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