OSB’de TIR’ın üzerine beton kolon düştü
Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden bir inşaata getirilen beton direklerin vinç ile indirildiği sırada halatın kopması sonucu tonlarca ağırlıktaki beton direk, içerisinde Turgay B.’nin bulunduğu TIR’ın kupasına düştü.
Güncel 27.06.2021, 19:43
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Kupanın beton direğin ağırlığı ile kağıt gibi ezildiği olayda Turgay B., ağır yaralandı. Turgay B.’nin beton direk düşerken kendisini dışarı attığının öğrenildi. Üzücü kazada yaralı şoför 112 acil ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Turgay B.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği de öğrenildi.
(Haber Merkezi)
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