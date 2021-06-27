OSB’de TIR’ın üzerine beton kolon düştü

Kupanın beton direğin ağırlığı ile kağıt gibi ezildiği olayda Turgay B., ağır yaralandı. Turgay B.’nin beton direk düşerken kendisini dışarı attığının öğrenildi. Üzücü kazada yaralı şoför 112 acil ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Turgay B.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği de öğrenildi.

(Haber Merkezi)

