OSB’de kısmen bedelsiz arsa tahsisi sona eriyor

Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamada kısmen bedelsiz arsa uygulamasının bugün sona ereceği duyuruldu. Valilik sosyal medya hesabından yapılan duyuruda yatırımcılara çağrıda bulunularak şu görüşlere yer verildi:

“Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde uygulanan Kısmen Bedelsiz Arsa Tahsisi uygulama süresi 04.06.2021 tarihinde sona ermektedir. Kısmen bedelsiz arsa tahsisinde ilgili mevzuat gereği arsa tahsis bedelinin yüzde 60’ı devlet tarafından desteklenmektedir. Yatırım yapmak isteyenlerin corumosb.org.tr adresinde Yatırım Yeri Talep Formu doldurularak form ekleri ile birlikte en geç 04.06.2021 tarihi mesai bitimine kadar Çorum OSB Müdürlüğü’ne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir”

(Haber Merkezi)

