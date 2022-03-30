“OSB’de doğalgaz ateş pahası”

OSB’lerde faaliyet gösteren firmalara, OSB’ler dışında faaliyette bulunan sanayiciye göre 3.40 kat daha fazla fiyattan doğalgaz satışı yapıldığına dikkati çeken Tahtasız, “OSB’de faaliyette bulunan firmalara uygulanan tarifeler, haksız rekabeti önleyecek şekilde yeniden düzenlenmeli ve firmaların bireysel tüketimleri dikkate alınmalıdır” dedi.

Ocak-Ağustos arası 8 aylık değerlendirmede toplam fark tutarının 21.328.260 TL + KDV olduğunu (25.167.347 TL) ifade eden Tahtasız, Çorum OSB’deki iş insanlarının daha fazla doğalgaz ücreti ödemek zorunda kaldığını bildirdi. Tahtasız, “İstihdam sağlayan, ülke ekonomisinin lokomotifi olan iş insanlarımız, ürettikleri için adeta cezalandırılıyor” ifadesini kullandı.

Tahtasız, “Örnek verecek olursak Ankara yolundaki sanayicimiz 10 bin metreküp doğalgaz için 30 bin TL ödüyor, OSB’de üretim yapan fabrika 10 bin metreküp doğalgaz için 90 bin lira ödüyor” diyerek bu durumun haksız rekabete yol açtığını, OSB’de üretim yapan firmaları zor duruma soktuğunu kaydetti.

Tahtasız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çorum Organize Sanayi Bölgesindeki firmalar kullandıkları doğalgazı Çorum OSB’den almaktadır.

Çorum OSB ise doğalgazı Çorumgaz’dan almaktadır. Çorum OSB, Çorumgaz’ın tek bir abonesi olduğu için doğalgaz birim fiyatlandırması en üst baremden yapılmaktadır. Çorum OSB, dağıtıcı bir firma olmadığı için bölgede bulunan tüm firmalara alım yaptığı fiyatlandırma (en üst baremden) faturalandırma yapabilmektedir.

Bu durumda yıllık tüketim miktarı 300.000 S metreküpün altında kalan firmalarda da bu birim fiyatlandırma üzerinden faturalandırmak zorunda kalmaktadır. Bu nedenle üretim maliyetlerinde ciddi farklar ortaya çıkmaktadır.

Piyasada benzer üretim yapan ve doğalgazı direk dağıtım firmalarından alıp 300.000 Sm3’ün altında doğalgaz kullanan firmalar ile rekabet durumunu zora sokmaktadır.

4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununda OSB’lerin kullanıcı birliği tanımı altında yer alması ve OSB’de bulunan tüm işletmelerin toplam tüketiminin baz alınarak farklı bir tarife uygulanması nedeniyle OSB’de faaliyette bulunan işletmeler OSB’de yer almayanlardan daha fazla doğalgaz bedeline maruz kalmaktadır. Bu nedenle firmalar kömürlü sisteme geçerek hem çevre kirliliği açısından, hem de işletmedeki sistemleri değiştirerek çevreye daha fazla zarar vermektedir. Ayrıca BOTAŞ’ın Aralık 2021 döneminde uyguladığı tarife sistemine göre OSB’lerde faaliyette bulunan sanayiciye, OSB’ler dışında faaliyette bulunan sanayiciye göre 3.40 kat daha fazla fiyattan doğalgaz satışı yapılmaktadır. OSB’deki firmalara haksız rekabeti önlemek için yeniden düzenleme yapılması gerekmektedir.

OSB’de faaliyette bulunan firmalara uygulanan tarifeler, haksız rekabeti önleyecek şekilde yeniden düzenlenmeli ve firmaların bireysel tüketimleri dikkate alınmalıdır.” (Haber Merkezi)

