OSB’de 8.319 kişi istihdam ediliyor

Çorum Valiliği, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün 2021 yılı faaliyetlerini açıkladı. Toplam 247 sanayi parselinin bulunduğu 665 hektarlık OSB’de faaliyette olan sanayi parsel sayısının 132, faaliyetine ara veren sanayi parsel sayısının 10, inşaat aşamasında olan sanayi parsel sayısının 22, proje aşamasında olan sanayi parsel sayısının ise 36 olduğu belirtildi.

2021’de firmalara toplam 324 adet yapı kullanma izin belgesi ve 207 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı verildiğinin belirtildiği açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi:

“İlimiz, teşvik paketi kapsamında 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan “Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler” gruplaması çerçevesinde 4. bölge kapsamına alınmış olup, bu yeni teşvik paketine göre Organize Sanayi Bölgemizde yapılacak yatırımlar, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, gelir-kurumlar vergisi indirimi, faiz desteği SGK işveren pirim desteklerinde 5. Bölge teşvik unsurlarından faydalanmaktadır. Ayrıca sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun ile organize sanayi bölgesinde bulunan binalar için daim olarak emlak vergisi muafiyeti ve sanayi sicil belgesine sahip yatırımcılarımızın elektrik tüketiminden alınan %2 TRT payı muafiyeti getirilmiştir. 05.06.2018 tarih ve 2018/11773 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile önce % 40 oranında, 02.11.2018 tarih ve 300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile % 60 kısmen bedelsiz oranında tahsis imkanı getirilmiştir.

665 hektarlık Çorum Organize Sanayi Bölgesinde; 2021 yılı sonuna kadar 4562 sayılı OSB Kanunu’nun Ek-3 Maddesine istinaden 42 adet parsel (%60 oranında) kısmen bedelsiz olarak sanayicilere tahsis edilmiştir.” (Haber Merkezi)

