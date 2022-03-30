OSB’de 5 bin fidan toprakla buluştu

Orman İşletme Müdürlüğü ile Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında OSB içerisinde yer alan 38 hektarlık alanda gerçekleştirilen fidan dikme törenine Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Alb. İlhan Uzunoğlu, Çorum Barosu Başkanı Av. Turan Kalıpçı, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, “2003-2021 yılları arasında ilimize dikilen toplam fidan sayısı 70 milyon 500 bin. Bugün de Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde 380 dönümlük alanı ağaçlandırıyoruz” derken, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise ormanların ne kadar kıymetli olduğunu Ege ve Akdeniz bölgelerindeki orman yangınlarında bir kez daha gördüklerini söyledi.

Ormanların önemli ve kıymetli değerler olduğunu vurgulayan Başkan Aşgın, “Son yıllarda 15-20 yıl içerisinde ülkemizde fidan dikimi kampanyaları devam ediyor. Şehrimizde de ağaçlandırma yapılacak tüm alanlarda zaman zaman belediyemiz, zaman zaman da Orman İşlet Müdürlüğü’müz katkılarıyla ormanlar hayat buluyor. Bu geleceğimiz için çok önemli. Bugünde yavrularımızla ağaçlar dikiyoruz. Aydınlık yarınlar için yeşillendimeye, ormanlarımızı artırmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp ise bu seneki Ormancılık Haftası’nın “Orman Vatandır” temasıyla kutlandığını belirterek, bu kapsamda OSB sınırları içerisinde alanda 5 bin fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi.

(Taner ŞİMŞEK)

