OSB yönetimi toplandı

OSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti 2020 yılının son toplantısını Vali Mustafa Çiftçi yönetiminde yaptı. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ndeki toplantıda Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile diğer heyet üyeleri katıldı.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi idarecilerinin de hazır bulunduğu toplantıda gündeme ilişkin konular ele alınarak bazı kararlar alındı. Toplantıda sorunlarla ilgili görüş alışverişinde de bulunuldu.

(Haber Merkezi)