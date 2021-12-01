OSB yönetimi toplandı
Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı. Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında yapılan toplantıda OSB Müteşebbis Heyeti üyeleri yer aldı.
Güncel 01.12.2021, 19:40
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Konuyla ilgili Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın sosyal paylaşım sitesinde yaptığı paylaşımda toplantının Vali Mustafa Çiftçi yönetiminde yapıldığı belirtilerek “Toplantının hayırlara vesile olmasını diler, Çorum’da istihdama katkı sağlayan sanayicilerimize, esnafımıza ve müteşebbislerimize hayırlı işler bol kazançlar dileriz” görüşüne yer verildi.
(Ömür SOYTEMİZ)
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