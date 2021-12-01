OSB yönetimi toplandı

Konuyla ilgili Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın sosyal paylaşım sitesinde yaptığı paylaşımda toplantının Vali Mustafa Çiftçi yönetiminde yapıldığı belirtilerek “Toplantının hayırlara vesile olmasını diler, Çorum’da istihdama katkı sağlayan sanayicilerimize, esnafımıza ve müteşebbislerimize hayırlı işler bol kazançlar dileriz” görüşüne yer verildi.

(Ömür SOYTEMİZ)

