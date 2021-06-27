OSB yönetimi toplandı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda Çorum Belediyesi Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yanı sıra OSB Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı.

Konuyla ilgili Çorum Valiliği’nin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yapılan paylaşımda OSB Yönetim Kurulu Toplantısı’nın Vali Çiftçi yönetiminde yapıldığı ve çeşitli kararlar alındığı belirtildi.

(Haber Merkezi)

