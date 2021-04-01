OSB yönetimi toplandı

Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde OSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı. Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında yapılan toplantıda OSB Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı.

Konuyla ilgili Çorum Valiliği’nin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yapılan paylaşımda OSB Yönetim Kurulu Toplantısı’nın Vali Çiftçi yönetiminde yapıldığı ve çeşitli kararlar alındığı belirtildi.

(Aliye ÖNCEL)

