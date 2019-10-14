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OSB kavşağında: kaza: 3 kişi yaralı

Çorum- Ankara Karayolu’nda Organize Sanayi Kavşağı civarında meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyeti kaybolan ticari araç, şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

OSB kavşağında: kaza: 3 kişi yaralı

Çorum- Ankara Karayolu’nda Organize Sanayi Kavşağı civarında meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyeti kaybolan ticari araç, şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 19:42
OSB kavşağında: kaza: 3 kişi yaralı

Olay, önceki gün öğlen saatlerinde Çorum -Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan T.T (44) yönetimindeki ticari araç seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.

Kazada aracın sürücüsü T. T ve araçta yolcu olarak bulunan H.U (70) ile H. H (18) yaralandı. Kaza olayı sonrasında olay yerine 112 ekipleri ve polis ekipleri çağırıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar sıkıştıkları araçtan çıkararak Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik akışı bir süre aksarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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