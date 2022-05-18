OSB'de fabrikaların çatıları güneş panelleriyle kaplanıyor

Kent merkezine 14 kilometre mesafede 665 hektar alana kurulu OSB'de makine, ziraat aletleri, gıda, plastik ve elektro plastik, medikal, orman ürünleri, kimya sanayi, seramik, mermer, ısı yalıtım, prefabrik yapı elemanları, döküm, oto yan sanayi, tekstil, mobilya ve metal sanayi alanlarında faaliyet gösteren 142 fabrika bulunuyor.

TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, Çorum'da toplam yatırım tutarı 66 milyon, hibe tutarı 32 milyon lira olan 17 megavat üretim kapasitesine sahip 44 GES yatırımına hibe desteği sağladıklarını söyledi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili hibe desteklerine Çorum OSB'deki yatırımcıların ilgi gösterdiğini belirten Yalvaçer, “Kentteki 44 GES yatırımının 20'si Çorum OSB'de yapıldı. Tamamlananların 32 milyon liralık yatırım tutarı bulunuyor. OSB'de güneş enerjisi sektöründe 15 milyon lira hibe desteği vermiş olduk. OSB'deki tesislerin toplam üretim kapasitesi 7 megavattır” dedi.

Yalvaçer, TKDK'nin 11. çağrı ilanında da GES yatırımlarının ilgi gördüğünü dile getirerek, “Yılbaşında çıkılan ilanla OSB'den 12 megavat üretim kapasitesine sahip 21 güneş enerjisi proje başvurusu daha alınmış oldu. Bu projeler tamamlandığında OSB'de toplam 100 milyon lirayı aşan tutarda yatırım yapılmış, bunlara 50 milyon liranın üzerinde hibe desteği sağlanmış olacak” bilgisini paylaştı.

OSB'deki bazı iş insanlarının GES yatırımlarını fabrikaların çatısının yanı sıra duvarlarına da yaydığını anlatan Yalvaçer, "Atıl alanlara yapılan bu yatırım hem firmalara hem de ülkeye ciddi kazançlar sağlamakta, hibe kullandıran kurum olarak bizi, elektrik harcamalarına çare bulan yatırımcıları ve ülkemizin enerji harcamalarında dışa bağımlılığı azaltması dolayısıyla devletimizi memnun etmektedir” ifadesini kullandı. (AA)

