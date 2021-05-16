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Örümcek adamı aratmadı
ÇORUM'da kale surlarında 8 metre yüksekliğe tırmanan kişi polis tarafından indirildi.
Güncel 16.05.2021, 10:08 16.05.2021, 10:20
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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kale Mahallesi’ndeki Çorum Kalesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri polise bir kişinin surlara tırmandığı ihbarında bulundu. Kaleye gelen polis ekibi sur taşlarına tutunarak tırmanan kişinin 8 metre yüksekliğe kadar çıktığını fark etti. Polisin uyarısı ile aşağıya inen ismi açıklanmazken çevredekilerin çizgi karakter ‘Örümcek adam’ benzetmesi yaptığı genç polis merkezine götürüldü.
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