Örümcek adamı aratmadı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kale Mahallesi’ndeki Çorum Kalesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri polise bir kişinin surlara tırmandığı ihbarında bulundu. Kaleye gelen polis ekibi sur taşlarına tutunarak tırmanan kişinin 8 metre yüksekliğe kadar çıktığını fark etti. Polisin uyarısı ile aşağıya inen ismi açıklanmazken çevredekilerin çizgi karakter ‘Örümcek adam’ benzetmesi yaptığı genç polis merkezine götürüldü.