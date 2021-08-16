Ortopedi Uzmanı Ümit Sayar Özel Hastane’de

Çorum’un tanınmış ortopedi uzmanlarından, hemşehrimiz Opr.Dr. Adnan Ümit Sayar, Çorum Özel Hastanesi’nde göreve başladı.

*** Özel Hastane Başhekimi, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gökhan Bilgili, ortopedi ve travmatoloji bölümünün gerek Çorum, gerekse Özel Hastane açısından önemine dikkat çekerek, Çorum halkına kaliteli hizmet sunma ilkesi çerçevesinde, yoğunluğu çok fazla olan bu bölüme, Opr.Dr. Adnan Ümit Sayar’ı da kazandırdıklarını söyledi.

*** Başhekim Bilgili, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünde Opr. Dr. Teoman Başaran ve Opr. Dr. Adnan Ümit Sayar gibi deneyimli, alanında uzman ve Çorum halkının çok sevdiği iki hekimle Çorum halkının ihtiyaçlarına cevap vermeye başladıklarını ifade etti.

*** Çorum Özel Hastanesi’nin hizmet kalitesini giderek yükselttiğini, yatak kapasitesini, hekim sayısını ve hizmet çeşitliliğini artırdığını vurgulayan Başhekim Dr. Gökhan Bilgili, “Çorum halkına hizmet vermekten gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

*** Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden Mustafa Sayar’ın oğlu olan Opr.Dr. Ümit Sayar, babasının memuriyet görevi nedeniyle 1972 yılında Sivas’ta doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini Çorum’da tamamladı. 1996’da Hacettepe İngilizce Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1997’de başladığı Ortopedi ve Travmatoloji ihtisasını 2002 yılında tamamladı. Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi ve Çorum Devlet Hastanesi’nde çalıştıktan sonra, son olarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmaktaydı. Evli ve 2 çocuk babası.

*** Alanında çok tanınan Dr. Sayar, kemik kırıkları cerrahisi, travma cerrahisi, el cerrahisi, kalça ve diz protezleri, çocuk ortopedisi, menisküs yırtıkları tedavisi, spor yaralanmaları tedavileri ve atroskopi hizmetleri veriyor. (Haber Merkezi)