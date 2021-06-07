Ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitime başladı
Kovid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime başlandı.
Güncel 07.06.2021, 10:07 07.06.2021, 10:11
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Salgını tedbirleri kapsamında bir süre çevrim içi derslerine devam eden öğrenciler, yeniden sınıflarına girerek ders başı yaptı.
Öğrenciler maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sıraya girdi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, sırayla okula girdi.
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