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Ortaokul öğretmenlerine “Proje Döngüsü” eğitimi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) işbirliğinde ilimizdeki ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin proje fikirlerini hayata geçirmek amacıyla “Proje Döngüsü” eğitimi düzenlendi.

Ortaokul öğretmenlerine “Proje Döngüsü” eğitimi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) işbirliğinde ilimizdeki ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin proje fikirlerini hayata geçirmek amacıyla “Proje Döngüsü” eğitimi düzenlendi.

12 Mart 2020 Perşembe 00:06
Ortaokul öğretmenlerine “Proje Döngüsü” eğitimi

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda OKA Uzmanı Tuğba Purtul tarafından verilen eğitimin açılışını Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ayhan Geylani ile OKA İl Koordinatörü Özden Özgür Yalçın yaptı.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından ise öğretmenlere sertifikaları İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı’nın katıldığı törenle dağıtıldı. Törende konuşan ve eğitimcilere de teşekkür eden Sarı, “Aldığınız bu eğitimle fikirlerinizi artık projeye, projeleri de artık hayata geçirme fırsatını yakaladınız. İnşallah öğrencileriniz, okulunuz ve kendiniz için hayırlı işler yaparsınız. Yapacağınız projelerde şahsım ve müdürlüğümüz her zaman sizlere hizmet edecektir” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

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