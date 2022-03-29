Ortaokul öğrencilerinin TÜBİTAK projeleri yarışıyor

Yarışmaya Samsun, Amasya, Tokat, Çorum, Sinop, Kastamonu, Ordu ve Giresun'dan 1686 projeden 100 proje davet edildi. 3 gün sürecek yarışmanın başlaması nedeniyle, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinin eski spor salonunda tören düzenlendi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, törende yaptığı konuşmada, bir düşünce belirtmek ve bu düşünceyi proje haline getirerek çalışmanın başlı başına bir başarı olduğunu söyledi.

Özellikle danışman öğretmenleri tebrik eden ve öğrencilere başarılar dileyen Ünal, "Bu heyecanı kardeşlerimizle birlikte danışman öğretmenleri yaşadılar, onlar büyüttüler ve bugünlere getirdiler. Bundan sonra çok daha nitelikli çok daha insanlık yararına projelerle bu yolda devam edeceksiniz. Bilimsel araştırmalar biraz bağımlılık yapar, bir kez tattıysanız geri dönemezsiniz." diye konuştu.

TÜBİTAK Proje Yarışmaları Samsun Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Hasan İçbudak ise yarışmalara coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, tarih, teknoloji tasarım ve yazılım alanlarından 1686 proje başvurusu yapıldığını belirterek, yarışmaya katılan öğrenci ve danışman öğretmenlere başarılar diledi.

Yarışmaların ödül töreninin 31 Mart 2022 günü saat 10.00'da OMÜ Atatürk Kongre Merkezi Mavi Salon'da gerçekleştirileceği belirtildi.