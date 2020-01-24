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Ortaokul Müdürleri yarıyılı değerlendirdi

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının 1.dönem sonu nedeniyle ortaokul müdürleri ile Mimar Sinan Ortaokulu'nda bir araya gelerek dönem değerlendirmesi yaptı. Müdürlere vazifeleri boyunca arkalarında sayısız eserler bırakmalarını tavsiye eden Sarı, “Güzel eserler bırakın ki insanlar da sizi iyi yad etsin” dedi.

Ortaokul Müdürleri yarıyılı değerlendirdi

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının 1.dönem sonu nedeniyle ortaokul müdürleri ile Mimar Sinan Ortaokulu'nda bir araya gelerek dönem değerlendirmesi yaptı. Müdürlere vazifeleri boyunca arkalarında sayısız eserler bırakmalarını tavsiye eden Sarı, “Güzel eserler bırakın ki insanlar da sizi iyi yad etsin” dedi.

24 Ocak 2020 Cuma 23:30
Ortaokul Müdürleri yarıyılı değerlendirdi

Tüm idareci ve öğretmenlere kapısının her zaman açık olduğunu anlatan Milli Eğitim Müdürü Sarı, “Çorum'u daha iyi yerlere getirmek için daha düzenli, planlı ve azimli çalışmalıyız. Unutmayın ki, hiçbir başarı tesadüf değildir. Bakanlığımızın yaptığı yeni sistemin ezberden uzak ve yoruma dayalı bir sınav olduğu, bu yüzden öğrencilerin çalışmalarında buna göre planlama yapılmalı. Öğrencilerde mantık ve muhakeme yeteneklerini geliştirici çalışmalar yapmalıyız. Bu sınavların asıl sırrı çok kitap okumaktan geçiyor. Öğrencilerde kitap okuma alışkanlığı kazandırmalıyız. Zaten toplumumuzun da en büyük sıkıntısı kitap okumamak. Öğrencilerimiz sizleri ve öğretmenleri örnek alır. Çünkü sizler ayna gibisiniz. Velilerimizin sizlere emaneti olan bu evlatlarımıza iyi örnekler teşkil edin" dedi. (Haber Merkezi)

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