Ortaokul Müdürleri yarıyılı değerlendirdi

Tüm idareci ve öğretmenlere kapısının her zaman açık olduğunu anlatan Milli Eğitim Müdürü Sarı, “Çorum'u daha iyi yerlere getirmek için daha düzenli, planlı ve azimli çalışmalıyız. Unutmayın ki, hiçbir başarı tesadüf değildir. Bakanlığımızın yaptığı yeni sistemin ezberden uzak ve yoruma dayalı bir sınav olduğu, bu yüzden öğrencilerin çalışmalarında buna göre planlama yapılmalı. Öğrencilerde mantık ve muhakeme yeteneklerini geliştirici çalışmalar yapmalıyız. Bu sınavların asıl sırrı çok kitap okumaktan geçiyor. Öğrencilerde kitap okuma alışkanlığı kazandırmalıyız. Zaten toplumumuzun da en büyük sıkıntısı kitap okumamak. Öğrencilerimiz sizleri ve öğretmenleri örnek alır. Çünkü sizler ayna gibisiniz. Velilerimizin sizlere emaneti olan bu evlatlarımıza iyi örnekler teşkil edin" dedi. (Haber Merkezi)