Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza güvenlik kamerasında

Kaza, dün akşam saatlerinde Çorum çevreyolundaki Binevler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal D. idaresindeki 16 AJK 638 plakalı kamyon freni patlayınca tır, kamyon ve 3 otomobile çarparak ortalığı savaş alanına çevirdi. Kontrolden çıkan kamyon, yaklaşık 2 kilometre sonra durabildi. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Çorum-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu. 6 aracın karıştığı kazada yaralanan 8 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından gazetecilere açıklama yapan sürücü Bilal D., "Rampayı iniyordum kamyonun freni patladı. Vites düşürdüm ama ondan sonrasını hatırlamıyorum. Sadece bir araç korna çalmama rağmen önüme çıktı. Hızım düşüktü. Hız düşük olmasa tampondan başka hiç hasar var mı?" dedi.

Kamyonu görünce korkup kaçıyor

Kaza sırasında yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Hızlı bir şekilde seyrettiği görülen kamyonun bir araca çarptıktan sonra savruluyor. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil ise yolun ortasında kalıyor.

Kaza anından kontrolden çıkan kamyonu gören bir vatandaş korkup kaçıyor.