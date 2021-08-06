Ortaköy’ü incelediler

Şapinuva Kazı Başkanlığı görevinin devir teslimi için ilçeye giden Vali Çiftçi ve beraberindeki heyet burada bazı ziyaretlerde de bulundu. Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ile birlikte ilçedeki çalışmaları yerinde inceleyen Vali Çiftçi, Başkan Aşgın ve Rektör Öztürk, vatandaşlarla da sohbet etme imkanı buldu.

Vali Çiftçi, “Ortaköy Belediye Başkanlığı’nın yapmış olduğu hizmet çalışmalarını takip ediyoruz. Belediye başkanımız Taner İsbir’i kendisindeki hizmet heyecanı ve ilçeye yapmış olduğu çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Başkan İsbir de heyete ziyaretinden dolayı teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)

