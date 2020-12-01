Son Dakika

Ortaköy’e gençlik merkezi

Ortaköy ilçesine gençlik merkezi yapımı için Ortaköy Belediye Başkanlığı ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında protokol imzalandı.

Güncel 01.12.2020, 00:46
13
Ortaköy’e gençlik merkezi

Geçtiğimiz günlerde Çorum’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ilçeye yapılması gereken spor yatırımları için dosya sunan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, ilçeye yapılacak olan gençlik merkezi için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile protokol imzaladı.

Başkan İsbir yapmış olduğu açıklamada, “Gençlerimizi kahvehane köşelerinden kurtarmak, manevi duygularını güçlendirmek ve çeşitli spor aktivitelerini gerçekleştirileceği alanlar hazırlamak için hazırlamış olduğumuz projelerimizi Gençlik ve Spor Bakanlığımıza sunduk. Yapılan değerlendirme sonucu projelerimizin kabul görmesi ile 1.6 milyon lira tutarındaki gençlik merkezi yapımı ile ilgili protokolümüzü Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız ile gerçekleştirdik” dedi. (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
-2°
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 01 Aralık 2020
İmsak 06:06
Güneş 07:36
Öğle 12:34
İkindi 15:00
Akşam 17:21
Yatsı 18:46

Gelişmelerden Haberdar Olun

@