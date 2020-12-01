Ortaköy’e gençlik merkezi

Geçtiğimiz günlerde Çorum’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ilçeye yapılması gereken spor yatırımları için dosya sunan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, ilçeye yapılacak olan gençlik merkezi için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile protokol imzaladı.

Başkan İsbir yapmış olduğu açıklamada, “Gençlerimizi kahvehane köşelerinden kurtarmak, manevi duygularını güçlendirmek ve çeşitli spor aktivitelerini gerçekleştirileceği alanlar hazırlamak için hazırlamış olduğumuz projelerimizi Gençlik ve Spor Bakanlığımıza sunduk. Yapılan değerlendirme sonucu projelerimizin kabul görmesi ile 1.6 milyon lira tutarındaki gençlik merkezi yapımı ile ilgili protokolümüzü Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız ile gerçekleştirdik” dedi. (Haber Merkezi)