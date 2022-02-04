Ortaköy’de toplu sözleşme imzalandı

Ortaköy Belediyesi Personel Şirketi’nde çalışan işçi personelin maaşlarında gerçekleştirilecek iyileştirme görüşmeleri kapsamında Hizmet-İş sendikası ile yürütülen toplu sözleşme görüşmesi anlaşmayla sonuçlandı.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “Belediye personel şirketimizde görevli 24 personelimizi kapsayan toplu iş sözleşmemizi sonuçlandırdık. Personelimizin maaşlarına asgari ücretin üzerinde bir zam yaptık. Toplu sözleşmemizin işçi personelimiz ve ailelerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından toplu sözleşme metni, Belediye Başkanı İsbir ve Hizmet-İş Şube Başkanı Mustafa Köroğlu tarafından imzalandı. (Haber Merkezi)

