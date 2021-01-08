Ortaköy’de şehit mezarlarına çevre düzenlemesi yapıldı

Belediye Başkanı Taner İsbir, vatan için gözünü bile kırpmadan toprağa düşmüş kahraman şehitlerin kabristanlıklarında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte bir çalışma yaparak çevre düzenlemesini gerçekleştirdiklerini söyledi. “Kendilerine hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Onlar için ne yapsak azdır” diyen Başkan İsbir, “Bu vesile ile kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyor, ailelerine hürmet ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini dile getirdi. (Haber Merkezi)