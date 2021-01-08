Son Dakika

Ortaköy’de şehit mezarlarına çevre düzenlemesi yapıldı

Ortaköy Belediyesi, ilçe mezarlığında bulunan şehit kabristanlıklarında çevre düzenlemesi yaptı.

Güncel 08.01.2021, 23:37
12
Ortaköy’de şehit mezarlarına çevre düzenlemesi yapıldı

Belediye Başkanı Taner İsbir, vatan için gözünü bile kırpmadan toprağa düşmüş kahraman şehitlerin kabristanlıklarında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte bir çalışma yaparak çevre düzenlemesini gerçekleştirdiklerini söyledi. “Kendilerine hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Onlar için ne yapsak azdır” diyen Başkan İsbir, “Bu vesile ile kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyor, ailelerine hürmet ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini dile getirdi. (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 09 Ocak 2021
İmsak 06:26
Güneş 07:57
Öğle 12:52
İkindi 15:16
Akşam 17:37
Yatsı 19:02

Gelişmelerden Haberdar Olun

@