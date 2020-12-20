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Ortaköy ile Osmancık arasında gönül köprüsü

Osmancık Belediye Başkanlığı, Ortaköy ilçesine çevre düzenlemelerinde kullanılmak üzere taflan türü süs bitkisi gönderdi.

Güncel 20.12.2020, 19:17
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Ortaköy ile Osmancık arasında gönül köprüsü

Ortaköy Belediyesi’nin talebi üzerine Osmancık Belediyesi tarafından taflan türü süs bitkisi gönderildi.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “Osmancık Belediye Başkanlığı'ndan ilçenin park ve bahçelerinde kullanılmak üzere çeşitli ağaç ve süs bitkileri talep ettik. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e teşekkür ediyorum" dedi.

(Haber Merkezi)

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