Ortaköy için Yerel Kalkınma Stratejisi

Şapinuva Kadeş Derneği Başkanı Fatihhan Kara, 60 yıllık ilçe olan Ortaköy için ilk kez “Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS Belgesi hazırlandığını belirterek, IPARD II Programı 7. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında Leader Yaklaşımı tedbirine, Çorum genelinde yapılan ilk proje başvurusunun da kabul edildiğini açıkladı.

Güncel 31.05.2020, 21:38
14
Ortaköy için Yerel Kalkınma Stratejisi

Şapinuva Kadeş Derneği’nin Ortaköy tarihinde bir ilki başardığını vurgulayan Kara, desteğinden dolayı Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a teşekkür etti. (Haber Merkezi)

#Şapinuva Kadeş Derneği #Fatihhan Kara
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
18°
parçalı bulutlu
banner133
Namaz Vakti 31 Mayıs 2020
İmsak 03:12
Güneş 05:05
Öğle 12:43
İkindi 16:41
Akşam 20:11
Yatsı 21:56
banner303
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@