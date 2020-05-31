Ortaköy için Yerel Kalkınma Stratejisi
Şapinuva Kadeş Derneği Başkanı Fatihhan Kara, 60 yıllık ilçe olan Ortaköy için ilk kez “Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS Belgesi hazırlandığını belirterek, IPARD II Programı 7. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında Leader Yaklaşımı tedbirine, Çorum genelinde yapılan ilk proje başvurusunun da kabul edildiğini açıkladı.
Güncel 31.05.2020, 21:38
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Şapinuva Kadeş Derneği’nin Ortaköy tarihinde bir ilki başardığını vurgulayan Kara, desteğinden dolayı Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a teşekkür etti. (Haber Merkezi)
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