“Ortak paydada buluşup Çorum’u ileriye taşımalıyız”

“Maalesef güçlerimizi birleştiremiyoruz” diyen Alapala, görüşlerini şöyle ifade etti:

“Birinci kuşağa baktığımızda, o zaman bilgi ve sermaye birikiminin olmadığı bir dönemdi. Birçoğunun dedeleri ya da babalarımız güçlerini birleştirdiler, kapital oluşturdular. Ustalık içgüdüleriyle bilgilerini bir araya getirdiler. Dayanışma içinde esnaflıktan sanayiciliğe geçerek büyük bir adımı gerçekleştirdiler.

Ancak sonrasında dağılmaya bölünmeye başladık. Bir Çorum’un ortak paydası adına bir konu geçtiğinde Mehmet Yolyapar kardeşimiz, inanılmaz bir şekilde olaya dalıyor ve ısrarla konuyu gündeme getirip takip etmeye çalışıyor. Maalesef hem maddi hem manevi desteği göremediğini sanıyorum.

Güçlerimizi birleştirmekten, paralarımızı yan yana getirmeyi kast etmiyorum. Önce ortak paydayı tespit edip bu ortak paydayı savunacak duruma gelelim. Çorum’un ortak noktalarını bir ileriye taşıyacak, haklı olduğumuz konularda sesimizin duyulacağı platformu yaratalım. Ümit ediyorum Çorum’un ortak paydası olan konularda hep beraber omuz vereceğimiz günlerde buluşuruz.” (Nurdan AKBAŞ)

