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“Ortak hedef eğitimde çıtayı yükseltmek”

Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB)’a iade-i ziyarette bulundu.

“Ortak hedef eğitimde çıtayı yükseltmek”

Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB)’a iade-i ziyarette bulundu.

03 Ekim 2019 Perşembe 23:59
“Ortak hedef eğitimde çıtayı yükseltmek”

Ziyarette Birlik Başkanı Recep Gür’le bir süre görüşen İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, amacının şehrin tüm dinamikleriyle el ele vererek, Çorum’un eğitim çıtasını yükseltmek olduğunu söyledi.

Çorum’un eğitim başarısını artırmak için birlikte hareket edilmesinin ve istişarenin önemine dikkat çeken Yılmaz, esnaf ve sanatkârların da buna katkı sunacağından şüphesinin olmadığını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise eğitimin önemine vurgu yaparak, ülkemizin ancak eğitimli insanlara kalkınabileceğini kaydetti. Gür ayrıca, Çorum’da eğitim seviyesinin yükselmesi için kurum olarak üzerlerine ne düşüyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Ziyarette Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Nesimi Özkubat ile Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal da hazır bulundu. (Haber Merkezi)

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