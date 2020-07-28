Ortak düşünce “Misafir almayacağız, el öptürmeyeceğiz”

Bu bayramı da evinde geçireceğini söyleyen bir kişi, “Kurban Bayramı’nı kutlayacağız ama koronavirüsten dolayı annemize, babamıza, kimseye gidemeyeceğiz. Ramazan Bayramını olduğu gibi bu bayramı da evimizde geçireceğiz. Bizler evimizdeyiz ancak herkes sokaklarda, 40 yılda bir çarşıya gelip ihtiyaçlarımızı alıp dönüyoruz inşallah virüs bulaşmaz” dedi.

“EVİMİZDE OTURACAĞIZ”

Pandemiden dolayı ailesini ziyarete gidemeyeceğini söyleyen bir esnaf, “Hiç kimsenin bayram ziyaretlerinde bulunmasını istemiyoruz. Çorum’da vakaların çok artması bayramda da daha çok artacağına işaret ediyor. Daha düşünceli olmalıyız. Bayramher zaman kutlanabilecek bir şey. Kurbanımızı keseceğiz, ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Dağıtımı da en az temasla yapmaya özen göstereceğiz, onun haricinde evimizde oturacağız. Belki kalabalıklardan uzak bir piknik yaparız” cevabını verdi.

“SEVDİKLERİMİZLE TELEFONDA GÖRÜŞECEĞİZ”

Bir genç pandemi dolayısıyla büyüklerini ziyaret edemeyeceğini bayramı evde geçireceğini söyledi. Çocuklarının pandemi dolayısıyla bayrama gelemeyeceğini söyleyen bir vatandaş, “Bu bayramda da çocuklarımla torunlarımla telefonda konuşacağız” diye konuştu.Bu seneki Kurban bayramının diğer bayramlardan farklı olduğunu kaydeden bir vatandaş, “Virüsten dolayı mesafeli olmalıyız. Ancak birçok kişi sokaklarda maskesiz geziyor, virüsten korunmak için uğraşmıyor. Hepimizin daha dikkatli olması gerekiyor. Bayramda da insanlara kalabalıklardan uzak olmasını diliyorum” dedi.

BAYRAM GELMESE DAHA İYİ

Tüm Müslüman aleminin bayramını kutlayan bir çift, aylardır evlerine misafir kabul etmediklerini dile getirerek, “Bayram gelmese daha iyi. Ortalık çok kötü korkuyoruz. Bayram kutlamayı sevmiyoruz. Pandemiden dolayı evimizde de kimseyi istemiyoruz” ifadelerini kullandı. Mikrofon uzattığımız bazı gençler ise tedbir amaçlı bayramı köylerinde geçireceklerini söyledi.