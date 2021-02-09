“Ortak aklı kullanacağız”

Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve Belediye Meclisi üyelerinin de hazır bulunduğu arazi gezisi esnasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aşgın, “Buradaki yeşil doku kesinlikle korunacak. 60-70 yıllık çınar ağaçlarını nasıl kesebiliriz? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Firma sözleşme gereği fabrikanın yıkılması gereken bölümlerini yıkacak. Sadece anıtsal olarak birkaç yapı bırakılabilir” dedi.

Şu anda arazinin 1 metrekaresi için bile herhangi bir düşüncelerinin bulunmadığının altını çizen Aşgın, şehrin tüm katmanlarıyla, tüm demokratik kitle örgütleriyle bir araya gelip her kesimin fikrini alacaklarını ve ortak bir akıl oluşturacaklarını belirterek, tahminen 7-8 ay sonra düşüncelerin daha netleşeceğini söyledi.

(Haber Merkezi)