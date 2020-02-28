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“Ortadoğu’da savaşı değil, barış politikalarını büyütelim”

KESK Çorum Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Gül, İdlib’den gelen haberlerin yürekleri dağladığını kaydederek, şehit düşen askerlerin ailelerine ve Türk halkına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

“Ortadoğu’da savaşı değil, barış politikalarını büyütelim”

KESK Çorum Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Gül, İdlib’den gelen haberlerin yürekleri dağladığını kaydederek, şehit düşen askerlerin ailelerine ve Türk halkına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

28 Şubat 2020 Cuma 21:03
“Ortadoğu’da savaşı değil, barış politikalarını büyütelim”

Ortadoğu’da ve Suriye’de çözümün emperyalist ülkelerin beslendiği savaş ve çatışma politikalarından, şiddetin tırmandırılmasından değil, barış ortamının tesis edilmesinden geçtiğini, dolayısıyla ülkeye Ortadoğu bataklığına iten politikalardan kaçınılması gerektiğini sürekli vurguladıklarını belirten Gül, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Buna rağmen iki emperyalist blok arasında birini diğerine karşı koz olarak kullanmaya dayalı politikada ısrar ülkemizi daha büyük bir çıkmaza doğru sürüklemiş bulunmaktadır.

Bir kez daha altını çiziyoruz. Savaş ve çatışmaların bedelini yoksul halk çocukları canları ile ödüyor. Emperyalist güçler ve silah tekelleri savaştan, acıdan ve gözyaşından besleniyor.

Suriye’ye karşı ilan edilen ve Rusya ile İran’ı da karşısına alan çatışma ve savaş politikalarının emekçilere, insanlığa ve halklarımıza hiçbir yararı yoktur.

Ortadoğu politikasındaki yanlışların ve fevri kararların faturasının askerlere ve halka yıkılmasından derhal vazgeçilmelidir.

Suriye’den tüm yabancı güçler, emperyalistler bir an önce çekilmelidir. Suriye’nin geleceğine, demokratik bir sürecin işletilmesi ile Suriye’de yaşayan halklar karar vermelidir.

Bu ülkenin emekçilerinin, halkının yarattığı kaynaklar silahlanmaya, savaşa değil işsizlik sorununun, geçim derdinin çözülmesine ve yoksulluğun bitirilmesine harcanmalıdır.” (Haber Merkezi)

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