Orta Kuşak’ta gruplar ve statü belli oldu

Eski adı Anadolu spor Gazetecileri Derneği (ASGD) olan Anadolu Gazeteciler ve Spor Yazarları Derneği (AGSYD) Çorum Şubesi tarafından bu yıl 25.’si düzenlenecek 30 Yaş ve Üzeri Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nın grupları ve statüsü belirlendi.

Pandemi nedeniyle, 2 yıl ara verilen Orta Kuşak Futbol Turnuvası, bu yıl kaldığı yerden devam edecek. 17 takımın mücadele edeceği turnuvanın teknik toplantısı, Cumartesi günü, Turgut Özel İş Merkezindeki Belediye Konferans Salonunda gerçekleştirildi. AGSYD Şube Başkanı Rıfat Kara başkanlığında yapılan toplantıya, Başkan Yardımcısı Hüseyin Aşkın, Muhasip Halil Öztürk ve yönetim kurulu üyesi Yusuf İslam Kaya ve takım temsilcileri katıldı.

Şube Başkanı Rıfat Kaya’nın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, takımlara statü ile ilgili bilgi verilirken, kura ile de gruplar belirlendi.

Çorum FK’nın renkleri olan Kırmızı, Siyah ve Beyaz olmak üzere takımlar 3 gruba ayrılırken, Kırmızı Grup 5, Siyah ve Beyaz gruplar ise 6’şar takımdan oluştu.

Çekilen kuralar sonucunda, gruplar şu şekilde oluştu:

Kırmızı Grup: ÇESOB Yağmur Tur, Otocv Ekspertiz Kalehisar, Özaydın Cam, Arissa Gıda ve Sağlıkçılar.

Siyah Grup: Uğur Orman Ürünleri, Fenomen AVM, Hitit Temizlik, Kahviland, Alacaspor ve Şellale.

Beyaz Grup: Doğa Gıda, Emekzade Et Lokantası, Cezaevi, Saylan Çelik, Hacettepe İşitme Cihazları ve Çoban Mobilya.

8 TAKIM ÇEYREK FİNALE ÇIKACAK

Turnuvada, grup maçları tek devreli lig statüsüne göre oynanacak olup, maçların fikstürü önümüzdeki günlerde duyurulacak.

Grup maçları sonunda, Kırmızı grupta ilk 3, Siyah ve Beyaz gruplarda ise ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Siyah ve Beyaz grubun üçüncüleri arasında, en iyi puan ve averaja sahip olan takım da çeyrek finalin sekizinci takımı olacak.

(Hüseyin AŞKIN)

