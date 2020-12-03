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Orta Karadeniz, TÜFE'de Türkiye’yi solladı

Orta Karadeniz’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Türkiye ortalamasının üzerinde artış gösterdi. 

Güncel 03.12.2020, 14:03
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Orta Karadeniz, TÜFE'de Türkiye’yi solladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ‘Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım 2020’ verileri açıklandı. Türkiye’de TÜFE yıllık yüzde 14,03, aylık yüzde 2,30 arttı. Orta Karadeniz’de yaşanan artış Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre Samsun, Tokat, Çorum, Amasya illerinin dahil olduğu bölgede TÜFE yıllık yüzde 15,99, aylık yüzde 3,0 arttı. 

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