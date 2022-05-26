Orta Karadeniz'in lezzetleri gastronomi turizmi için tescilleniyor

OKA, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'ı kapsayan TR83 Bölgesi'nin coğrafi işaretli ürünler ile ilgili potansiyelinden yararlanılmasını önceliklerinden biri haline getirerek, 2018 yılından bu yana bölgenin kültürel değerlerinin yanı sıra lezzet haritasını çıkarıyor.

Tokat bez sucuğu, Merzifon keşkeği, İskilip turşusu, Samsun kaz tiridi, Bafra nokulu, Yakakent mantısı, Bafra, Çarşamba ve Terme pideleri, Amasya çöreği, Turhal yoğurtmacı, Zile pekmezi, Samsun simidi, Tokat kebabı, Amasya çiçek bamyası, Çorum leblebisi gibi lezzetlere coğrafi işaret alınan bölgede OKA, başka lezzetlerin de tescil edilerek ulusal ve uluslararası tanınırlığının artması için çalışmalar yürütüyor.

OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'ta belediyeler, ticaret ve sanayi odaları, üretici birlikleriyle çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu nedenle kültürel ürünlerin yanı sıra yöresel lezzetlerin de tescil edilebilmesi için çalıştıklarını anlatan Şahin, "Bölgemizde hem kültürel ve sosyal değeri olan ama aynı zamanda modern toplumların ihtiyacı olan tüketim ihtiyacını karşılayacak ticari ve ekonomik değeri olan çok sayıda yöresel coğrafi işaret tescilini hak eden ürünümüz var." dedi.

Şahin, yöresel ürünlerin tescillerinin yapılmadığı takdirde başka ülkeler tarafından sahiplenilebileceğini de ifade ederek Türk döneri, Türk baklavası ve yoğurdu gibi konularda yaşanan uluslararası sorunlar ve tartışmaları hatırlattı.

Şahin, OKA olarak coğrafi ürünler için teknik destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. (AA)

