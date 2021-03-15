Orta Karadeniz için fırtına uyarısı 

Çorum Valiliği’nden konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre şiddetli fırtınaya karşı vatandaş uyarıldı.

Bölgede kuvvetli rüzgar bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayacak. Kuvvetli rüzgarın bugün sabah saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde oluşacağı tahmin ediliyor. İl genelinde etkili olacak fırtınanın bugün akşam saat 20.00 kadar süreceği öngörülüyor.

Konu ile ilgili açıklamada rüzgarın 60 ile 80 km/saat hızla eseceği, yer yer ise şiddetinin 100 km/saat hıza ulaşacağı belirtilirken muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

(Haber Merkezi)

