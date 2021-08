Orman yangıyla mücadele ederken hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek sözlerine başlayan Tokgöz, ormanların milli servetimiz olduğu gibi yurdumuzun hem süsü hem de büyük bir gücü olduğunu kaydetti.

Ormanı korumanın erozyonu önlemek olduğunu belirten Tokgöz, toprağımızı kaybetmek istemiyorsak ormanları da yok etmememiz gerektiğinin altını çizdi.

“Ormansız bir yurt, vatan değildir” diyen Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ormanlara verdiği değeri, “Yeşil görmeyen gözler, renk zevkinden yoksundur. Burasını öyle bir ağaçlandırın ki, kör bir insan dahi yeşillikler arasında olduğunu anlasın” sözleriyle vurguladığını kaydeden Ulaş Tokgöz, yaptığı yazılı açıklamasında şöyle konuştu:

“Son bir haftadır turizm cennetimiz Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde meydana gelen orman yangınlarını üzüntüyle takip ediyoruz. Ülkemizin ciğerlerinin göz göre göre yok olmasına seyirci kalmak bu ülkeye yapılacak en büyük ihanettir.

Ülkemiz, her yıl karşı karşıya kaldığı orman yangınlarına bir kez daha hazırlıksız yakalanmış, yetkililerin yangının hızlıca kontrol altına alınamamasındaki genel ihmalleri ortaya çıkmıştır. Her yıl yüzlerce orman yangını ile karşı karşıya kalmamıza rağmen gerekli önlemlerin alınmamış olması düşündürücüdür.

Üzülerek görmekteyiz ki memleketin her tarafı ateşe verilmiş durumda. Yine üzülerek görüyoruz ki iş bilmez yöneticilerin elinde ülkemiz heba oluyor. Ormanları koruyacağız. Ormanlar bizim akciğerimiz ve onların sayesinde nefes alıyoruz.

Orman yangınından kaynaklı tüm vatandaşlarımızın zararları giderilmeli, yaraları biran önce sarılmalıdır. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dilerim.”