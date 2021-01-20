Ormanlık alan çöpe döndü

Yol üzerinden orman içine traktör yolları açılırken, bu yola girip atık döken bazı şahıslar, orman içini çirkin, yaşanmaz ve çekilmez bir hale getirdi.

DOĞA KATLİAMI

Orman içine atık dökülmesi, başta Atçalı köylüleri olmak üzere çevre köylerin büyük tepkisini çekiyor. Acilen orman içine açılmış traktör yollarının kapatılması, o güzergaha giren çıkan araçların denetlenmesi, denetimlerin sıklaştırılması ve çevre kirliliğine yol açanlara ciddi anlamda ceza uygulanması talep ediliyor.

KİMSE İLGİLENMİYOR

Bazı vatandaşlar ise durumu ilgili kurumlara bildirdi ancak çevre kirliliği ile ilgilenen olmadı. Vatandaşlar, “Bu bir doğa katliamıdır. Oksijen deposu olan, geleceğimizi kurtaran ormanlar ne hale getirildi. Bu duruma acilen bir çözüm bulunmalı, kirliliğe yol açanlar cezalandırılmalı, her şeyden önemlisi de toplumsal farkındalık oluşturulup insanlarımız çevreye karşı eğitilmeli, duyarlılığı artırılmalıdır” dediler.

YANGIN ÇIKABİLİR

Ormanlık alana atılan çöplerin ve inşaat atıklarının yangına neden olabileceğine dikkati çeken vatandaşlar, “ormanlar milli servettir ve hepimizin ortak malıdır. Lütfen sahip çıkalım, çöplerimizi gelişigüzel yerlere atmayalım” uyarısında bulundu.

Yetkililerin konuyla ilgilenmesi, çevre kirliliğine engel olacak çalışmalarda bulunmaları talep ediliyor.

(Haber Merkezi)