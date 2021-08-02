“Ormanları yakanlar kahrı perişan olsun”

İl Genel Meclisi’nin Ağustos ayı ilk toplantısında söz alan Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti Grup Başkanvekili Ünal Nalçacı, CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek, MHP Grup Başkanvekili Sadık Aşık, İYİ Parti Grup Başkanvekili Ercan Şahin yaptıkları konuşmalarda orman yangınlarına tepkilerini dile getirdiler.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, yüce Allah’ın yangın çıkaranları kahrı perişan etmesi dileğinde bulundu. Son günlerde ülkemizin büyük bir toplumsal üzüntüye ve mağduriyete sebep olan orman yangınlarını yaşadığımızı hatırlatan Bektaş, “Geçmişte hain terör örgütü ve onun uzantıları bu tür hain eylemler için provokasyonlar yapmış olup, bu provokasyonlarına devam etmektedir. Bu vatan hainleri ve onlara destek verenler şunu iyi bilmeleri gerekir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti tüm bu hainliklere gereken cevabı verecektir. Milli birliğimizi bozmaya bu hainlerin ve yandaşlarının gücü yetmeyecektir. Bu yangınlara sebep olanları ve yandaşlarını Rabbim kahrı perişan eylesin” dedi.

Türkiye’de 32 ilde başlayan 119 yangının kontrol altına alındığını ve 3 ilde 7 yangının sürdüğünü ifade eden Bektaş, yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve yangın söndürme çalışmalarına katılanlara ise kolaylık diledi.

Bektaş, yangınların tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirterek Türk milletinin birlik beraberlik ile her türlü zorluğa göğüs gererek bu sorunların üstesinden geleceğini de belirtti.

İl Genel Meclisi üyeleri Ünal Nalçacı, Yıldız Bek, Sadık Aşık, Ercan Şahin, Ahmet Tuna, Suat Atalay ve İlhami Türksal da birer konuşma yaparak orman yangınlarının milletin birlik beraberliği ile söndürülerek yaşanan mağduriyetlerin giderileceğine inandıklarını dile getirdi.

(Eray UZUN)

