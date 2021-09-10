“Ormanları korumak herkesin görevi”

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın Müdür Yardımcıları Gültekin Şenlikoğlu ve Rıdvan Kalelioğlu’nun da bulunduğu ziyarette Çorum’da ormanların genel durumu, yapılan çalışmaları, uygulanan ve devam eden projeler ele alındı.

Amasya Bölge Müdürü Halil Oflu, Milletvekili Ceylan ve İl Başkanı Ahlatcı’ya kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Çorum ve bölgesinde çıkabilecek orman yangınlarına karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü ziyarette Ahlatcı, olası yangın esnasında yapılacak müdahale çalışmaları, yürütülmesi gereken faaliyetler ile birlikte araç ve ekipman kapasitelerini de ele aldıklarını kaydetti.

Orman yangınlarının önlenmesi için yapılacak tüm projelere destek vereceklerini ifade eden İl Başkanı Ahlatcı, Çorum’da ve bölgesinde çok sayıda ağaç türünü barındıran önemli ormanlık alanlara sahip olduğunu, buraların korunması ve geliştirilmesi için de büyük çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi. (Haber Merkezi)

