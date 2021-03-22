“Ormanlar en büyük zenginlik kaynağımız”

Ormanları “ülkenin akciğerleri ve en büyük zenginlik kaynağı” olarak nitelendiren Ahlatcı, “Ekolojik dengenin sağlanmasında önemli bir yere sahip olan ormanlarımız, birçok canlı türünün doğal yaşam alanını oluşturmaktadır. Erozyonu önleyen, sel felaketlerinin önüne geçen, yer altı su kaynaklarımızı besleyen, doğal dengeyi sağlayan ormanlarımızın korunması ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle dünyamızı daha yaşanabilir kılmak ve gelecek nesillere temiz, sağlıklı bir dünya bırakabilmek için ormanlarımızın öneminin bilincinde olmalıyız” dedi.

“Dünyanın ve ülkemizin en önemli servetleri olan ormanlar, ekolojik yapının korunmasında da başlıca denge unsurudur” vurgusunu yapan İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “Bu durumun bilincinde olan bizler için, mevcut ormanların korunması ve yeni ormanların oluşturulması her şeyden önce bir insanlık görevidir. Bunun en güzel örneği güzel şehrimiz Çorum, “Geleceğe Nefes Ol” diyerek bir saat içinde 303.150 fidanı toprakla buluşturarak Guinness Rekorlar kitabına Tarım ve Orman Bakanlığımızın adını yazdırmıştır” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)