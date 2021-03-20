“Ormanlar bizim can damarımızdır”

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle bir açıklama yapan Milletvekili Ceylan, “Ormanlar, dünyanın doğal güzellikleri olup, temiz havanın ve suyun tutulduğu, depolandığı ve diğer canlıların ihtiyaçları için devamlı kararlı ve yeterli miktarlarda doğaya salındığı çok yönlü faydaları olan kaynaklardır. Ormanlar, birçok canlıya ev sahipliği yapmakta olup insan yaşamını sürdürmekte olan temel ihtiyaçları da barındırmaktadır. Nitekim ormanların; barınma, ısı kaynağı, temiz hava, serinlik, canlı türlerini barındırma, su tutma gücü vb. olumlu yanları bulunmaktadır.

Ülkemiz açısından da orman bir doğal kaynaktır. Bu bağlamda ormanlar başta hammadde olmak üzere, toprak, meralar, orman içi suları, yaban hayvanları ve bitkilerden oluşan kaynaklardır” dedi.

Yapılan yatırım kararları ve kanun düzenlemelerinde kaynakların mümkün olduğu kadar ekonomik kullanılması gerektiğini kaydeden Ceylan, “Ormanlar, orman ürünleri sağlama yanında, aktif nüfusa iş imkânı sağlamak, temiz hava ve bol oksijen üretmek, küresel ısınmayı önlemek, su kaynaklarımızın kurumasını önlemek ve su rejimini düzenlemek, erozyon ve çölleşmeyi engellemek, toprak oluşumunu hızlandırmak, daha düzenli bir iklim ve yağış düzenine sahip olabilmek, doğayı korumak ve güzelleştirmek, yaban hayatına ev sahipliği yapmak, biyolojik zenginliğimizi korumak ve gelecek nesillere sağlıklı bir yaşam ortamı oluşturmak gibi pek çok görevi de yerine getirir” ifadesini kullandı.

Orman ve su yoksa hayatın da olmayacağını, ormanların olmaması halinde dünyanın çölleşeceğini dile getiren Ceylan, “Bunun için ağaçlandırma fevkalade önemlidir. Peygamber efendimiz ‘elinizde bir fidan varsa yarın kıyamet kopacağını bilseniz o fidanı dikiniz’ diye buyuruyor. Bundan daha güzel bir söz olamaz. Bu yüzden bizler sürekli ağaç dikiyoruz. Ormanlarımızı artırıyoruz. Son 13 yılda orman teşkilatımız 3 milyar 500 milyon fidanı toprakla buluşturdu. Bu bir dünya rekorudur. Zaten bu konuda bütün dünyanın dikkatini çektik. Son 18 yılda, 5 milyon 402 bin hektar alanda çalışma yaparak, yaklaşık 4,7 milyar adet fidanı toprakla buluşturduk. Artık isteyen herkese, her kuruma, belediyeye, kaymakamlığa proje getirdiği zaman fidanları ücretsiz veriyoruz” dedi. (Haber Merkezi)