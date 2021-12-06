Ormanda ensesinden vurulmuş halde bulundu
ÇORUM'da sabah saatlerinde evden ayrılan Ahmet Yaşkan (70), ormanda ensesinden silahla vurulmuş halde bulundu.
Güncel 06.12.2021, 15:27 06.12.2021, 16:39
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Olay, İskilip ilçesinde Çatkara Köyü ormanlık arazide meydana geldi. Ormanlık alandan silah sesleri duyan vatandaşlar olay yerine gitti. Yaşkan'nı hareketsiz halde bulan vatandaşlar, 112 Acil Servis ekibine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, ensesinden silahla vurulduğu tespit edilen Yaşkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşkan’ın cansız bedeni İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, Yaşkan'ın husumetlisi olduğu iddia edilen H.K. (21)'i gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(Yusuf ÇINAR)
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