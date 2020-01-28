Orman’a yeni müdür

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı bulunan İskilip Orman İşletme Müdürlüğü’nde İşletme Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Ömer Birkan Kayaalp, Orman Genel Müdürlüğü’nün de olurlarıyla Çorum İl Orman İşletme Müdürlüğü’ne atandı.

Önceki gün itibariyle görevine başlayan Kayaalp, 2020 yılı ormancılık faaliyetlerini incelemek için Çorum bölgesinde olan Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu’yu ağırladı. Çorum Orman İşletme Müdürlüğü’nü ziyaret Bölge Müdürü Oflu, yeni görevine başlayan Ömer Birkan Kayaalp’i yeni görevinden dolayı tebrik ederek başarılar diledi.

Amasya Orman Bölge Müdürü Oflu; “Çorum’da Orman İşletme Müdürü olarak görev yaptığı dönem içerinde bölgesinde yürüttüğü başarılı çalışmalar ve hizmetlerden dolayı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Yangınla Şube Müdürlüğü emrine atanan Halil Kısacık’a hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Yeni görevinde başarılarının devamını diliyoruz. Bu bir hizmet yarışıdır. Aynı başarılı çalışmaların artarak devam edeceğini biliyor ve Ömer Birkan Kayaalp’e yeni görevinin bölgemize ve Çorum iline hayırlar getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Orman İşletme Müdürü Kayaalp ise nazik ziyareti için Bölge Müdürü Oflu’ya teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)